Il Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro ha celebrato ieri sera il passaggio di consegne, con il tradizionale “passaggio della campana”, al termine della chiusura dell’anno sociale 2025/2026.

Una serata che ha unito bilancio dell’anno sociale appena concluso e apertura del nuovo mandato, affidato al dottor Giuseppe Viola per l’anno sociale 2026-2027.

A guidare il momento del passaggio è stato il presidente uscente, la dottoressa Maria Vittoria Maradei che, nel suo intervento che ha preceduto il passaggio di consegne della “campana” ha rivolto un ringraziamento alla squadra del direttivo, ai responsabili dei service, ai comitati e a quanti hanno messo tempo ed energie al servizio della missione lionistica.

“Desidero ringraziare tutti voi per il sostegno che non mi avete fatto mai mancare in questo anno sociale – ha riferito la dottoressa Maradei -. In particolar modo voglio ringraziare il ‘gruppo delle Ladies’, il past President Vincenzo Santini e il mio mentore Giuseppe Pinto per avermi sempre sostenuto, infondendomi fiducia e coraggio”.

Il bilancio dell’anno sociale ha richiamato in particolare le iniziative rivolte a favore della comunità, ricordando quelle legate ai servizi sulla prevenzione e, in particolare, sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Tanti, infatti, sono stati gli interventi sociali e culturali promossi nell’anno 2025/2026, attraverso progetti orientati alla solidarietà, all’inclusione e all’attenzione verso i bisogni della comunità.

Dal canto suo, il neo presidente Giuseppe Viola ha indicato gli obiettivi futuri, nel segno della continuità amministrativa e dell’impegno al servizio del territorio e nel rispetto dei valori lionistici rivolti alla solidarietà, all’inclusione e all’attenzione verso i bisogni della comunità.

La serata, organizzata dai soci Gina Lovaglio e Antonio Casale, è terminata con il taglio della torta preparata dal Maestro Domenico Manfredi.