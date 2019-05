Entra nell’ospedale “Ruggi” a Salerno e deruba una paziente allettata. Colta sul fatto e arrestata

Dopo una serie di furti avvenuti di recente nelle stanze dell’ospedale “Ruggi” di Saerno, il responsabile della sicurezza Achille Ferrara e l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Antonella Della Rocca, in servizio presso il Drappello del Pronto Soccorso, questa mattina hanno effettuato una perlustrazione per evitare il ripetersi di questo genere di episodi.

Al quinto piano della Torre del Cuore hanno udito le urla provenienti da una stanza di degenza della Cardiologia.

Una donna allettata e impossibilitata ad alzarsi stava subendo il furto della borsa da parte di un’altra donna che è entrata in ospedale dichiarando di dover dare da mangiare alla mamma ricoverata. Questa, invece, derubava le persone ricoverate e con difficoltà di movimento.

Fermata subito dopo il gesto, all’interno della sua tracolla è stata trovata anche la borsa della paziente. La donna è stata condotta quindi in Questura dove è stato formalizzato l’arresto per furto in flagranza.

– Chiara Di Miele –