Circa 6 milioni di euro per il restauro della Certosa di Padula. Pubblicato il bando dei lavori

E’ stato pubblicato da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, il bando per l’affidamento dei lavori di restauro e fruizione innovativa della Certosa di San Lorenzo a Padula, finanziati con il PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014/2020.

L’importo di gara è di 5.843.662,67 euro e Invitalia opera in qualità di Centrale di committenza per il MIBACT.

Il progetto esecutivo è stato validato nello scorso mese di febbraio e la durata dell’appalto è di 730 giorni dal verbale di consegna dei lavori. Le offerte di partecipazione al bando vanno presentate entro le 10.00 del 14 giugno tramite il sistema telematico fornito dal sito istituzionale di Invitalia.

Nello specifico i lavori finanziati riguarderanno il Chiostro Grande del monumento patrimonio UNESCO, le celle dei monaci, il Parco monumentale alle spalle della Certosa, gli impianti e i beni storico artistici oltre ad una serie di interventi connessi all’accessibilità, soprattutto mediante l’eliminazione di eventuali barriere architettoniche che impediscono il libero ingresso a tutti per le visite.

Un finanziamento importante, dunque, per la Certosa di Padula che, a breve, attraverserà un percorso di restauro che la renderà sicuramente più fruibile ai numerosi turisti che ogni anno varcano la soglia di ingresso per scoprire il monumento certosino più grande d’Italia e tra i maggiori in Europa.

– Chiara Di Miele –