Aree pedonali e varchi ZTL a Castellabate. Approvato il disciplinare per la circolazione estiva

L’entrata in vigore delle strade accessibili ai soli autorizzati con pass ZTL partirà da subito a Santa Maria di Castellabate e dal 1° giugno nelle frazioni San Marco, Lago, Ogliastro Marina e Castellabate capoluogo.

L’Amministrazione, con delibera di Giunta del 17 maggio, ha infatti istituito la Disciplina del traffico, con Zona a Traffico Limitato e Aree Pedonali Urbane, che resterà attiva fino al 30 settembre. Alcune aree del territorio necessiteranno, quindi, di apposita autorizzazione per il transito e la sosta nei diversi settori. In queste aree i residenti, i proprietari di immobili, i locatari, i dipendenti e i professionisti potranno accedere previo rilascio dell’autorizzazione del Comando Polizia Municipale di Castellabate.

Per evitare lungaggini burocratiche le autorizzazioni permanenti rilasciate negli anni precedenti restano valide anche per quest’anno ed eventuali sostituzioni o modifiche restano gratuite. E’ stata anticipata l’entrata in vigore della disciplina estiva per evitare la congestione dei centri cittadini. Per ulteriori informazioni sulle modalità e sugli aventi diritto, gli interessati potranno rivolgersi al Comando in via Roma nella frazione Santa Maria oppure telefonare al numero 0974/961531.

“Queste misure ci consentono di ottenere una mobilità pubblica migliore e una maggiore sicurezza per le strade, limitando i disagi ai cittadini durante il periodo di maggior afflusso di veicoli – dichiara il sindaco Costabile Spinelli – lo scopo dell’entrata in vigore anticipata delle ZTL e delle aree pedonali stagionali è rendere Castellabate già pronta ad accogliere i turisti e ben organizzata all’arrivo dei tanti che scelgono le varie frazioni del nostro territorio per le proprie vacanze“.

