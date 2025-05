Porta aperta, entra indisturbato nella sala di attesa della Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Salerno e ruba uno zaino che era adagiato su una sedia.

Un gesto fatto con disinvoltura e nella totale assenza di rispetto per gli altri.

“La porta non è aperta ai delinquenti, è aperta alla brava gente – fanno sapere dal CNA – Ci siamo allontanati dalla reception per prendere una fotocopia in un’altra stanza e l’uomo ha rubato lo zaino. In quello zaino c’erano tante responsabilità, tanti sacrifici che non meritano di essere presi come se niente fosse”.

CNA ha sporto denuncia ai Carabinieri affermando: “Confidiamo nelle indagini e nella solidarietà di tutti perché sicurezza e legalità sono beni collettivi”.

Infine, i membri della Confederazione di Salerno si rivolgono direttamente al ladro il cui aspetto non destava sospetto.

“Al ladro ‘elegante’ diciamo di tenersi quegli sporchi spiccioli che c’erano e di restituire lo zaino perché i sacrifici e i ricordi custoditi all’interno non valgono alcun tipo di risarcimento, ma hanno una ricchezza che si chiama rispetto/morale” concludono con amarezza.