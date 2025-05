“A.A.A. Alla scoperta delle tradizioni del territorio, Madonna dei Cerri” a Monte San Giacomo è l’iniziativa culturale e ricreativa pensata per valorizzare il patrimonio locale e promuovere la partecipazione attiva degli anziani agli eventi del territorio. L’evento si terrà l’1 giugno.

In questa edizione si va a scoprire la tradizionale festa della Madonna di Costantinopoli (detta dei Cerri) che si celebra ogni anno a Monte San Giacomo, alle pendici del Monte Cervati.

Inserito nel progetto Albo Anziani Attivi Vallo di Diano, l’evento è promosso e realizzato dalla Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano, con il sostegno della Regione Campania e il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Grazie all’impegno della Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano è garantito il trasporto gratuito per tutti gli over 65, rendendo l’esperienza accessibile a chiunque voglia prendere parte a questa giornata speciale.

L’iniziativa prevede escursioni guidate alla scoperta del territorio e delle sue bellezze naturali, attività di coworking e scambi intergenerazionali, favorendo il dialogo tra diverse generazioni. Inoltre ci sarà il pranzo con specialità locali, un’occasione per gustare i sapori autentici del Vallo di Diano, e ancora intrattenimento con canti, balli e musica popolare per rivivere le tradizioni e rafforzare il senso di comunità.

Tutte le attività sono gratuite per gli over 65, sottolineando l’impegno del progetto nel favorire la partecipazione e l’inclusione sociale. Un’opportunità unica per riscoprire le radici del territorio e creare momenti di convivialità e condivisione.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all’attività è possibile contattare la Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano al numero verde 800 108 203 oppure al numero 0975-1963592 o al 331-4075324. Si può inviare una mail all’indirizzo alboanzianiattivivallodidiano@gmail.com

La Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano è un’associazione di volontariato nata nel 2014, diventata nel tempo un punto di riferimento per la comunità del Vallo di Diano. Da oltre un decennio l’organizzazione si dedica alla gestione delle emergenze e alla promozione di iniziative sociali e culturali.