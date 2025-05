Presso la nuovissima Sede di Cassa Centrale Banca a Milano, in Viale Pasubio, si è tenuto un appuntamento organizzato dalla Direzione Commerciale guidata da Armando Franceschi.

“Distintività, innovazione e futuro – Nuovi strumenti a supporto dello sviluppo commerciale delle BCC” sono state le linee guida dell’evento che ha coinvolto, nelle diverse sedute, circa 350 partecipanti appartenenti alle banche di credito cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cassa Centrale. All’interessante incontro di Milano ha partecipato anche la Banca Monte Pruno, rappresentata dal Direttore Generale Cono Federico, insieme al Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea ed al Preposto della Filiale di Teggiano Alfiero Albanese.

Un momento prezioso di confronto per presentare le principali progettualità in fase di sviluppo e offrire una visione condivisa sull’evoluzione del modello di relazione con la clientela. Durante l’incontro, infatti, sono stati condivisi progetti e strumenti pensati per sostenere l’evoluzione del modello commerciale delle BCC: dal nuovo CRM di Gruppo alla pianificazione commerciale integrata, dal piano di trasformazione digitale al modello distributivo target. Ha completato il quadro di analisi uno sguardo al ruolo che tecnologia e dati assumeranno nel supportare la rete commerciale delle Banche del Gruppo.

Dai lavori è emerso un messaggio chiaro e condiviso dalla Banca Monte Pruno: per affrontare un mercato in continua evoluzione servono innovazione, qualità e spirito di azione, che sappiano valorizzare la distintività del modello commerciale delle banche di credito cooperativo al fine di restare sempre vicini alle persone e alla comunità, servendo al meglio il territorio di riferimento.

“Una giornata intensa – ha commentato il Direttore Generale Cono Federico – che apre nuove prospettive dinnanzi alle nostre realtà. Il nostro modello è di grande valore, ma la sfida più impegnativa è innovare con equilibrio, mantenendo salde le radici nella comunità e sfruttando i nuovi strumenti messi a disposizione dalla Capogruppo per agevolare la nostra struttura operativa ad essere sempre più a sostegno dei soci e della clientela. Efficienza, produttività e qualità sono ormai indispensabili per affrontare un mercato sempre più complesso, dove le BCC, come dimostrano i numeri, continuano ad essere aziende di valore per il territorio”.