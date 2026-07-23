Ladri in azione nella zona orientale di Salerno.

Ignoti hanno preso di mira un chiosco a Parco Arbostella, a pochi passi dalla stazione metropolitana. La saracinesca è stata divelta e i vetri danneggiati.

Si tratta del secondo episodio nel giro di poche settimane: il primo colpo non è andato a buon fine.

A fare l’amara scoperta questa mattina è stato il proprietario che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia che hanno dato il via alle indagini del caso.