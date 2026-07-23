Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno sono intervenuti presso un negozio di via San Leonardo allertati dalla Sala Operativa per la segnalazione di una rapina in atto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno appreso dal responsabile del negozio che tre cittadini rumeni, un uomo e due donne, di cui una incinta, dopo avere girovagato tra gli scaffali si erano diretti verso i varchi d’uscita senza passare dalle casse, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

Una commessa, nel tentativo di bloccarli, è stata minacciata e violentemente aggredita. Gli indagati hanno tentato di allontanarsi a bordo di un’auto ma sono stati prontamente bloccati dal personale delle Volanti intervenuti sul posto.

Le operazioni di perquisizione hanno permesso di recuperare la merce sottratta. Una delle donne è risultata minorenne e denunciata alla Procura per i Minorenni ed affidata al padre.