“RuralConnect: Aree Interne d’Europa” è il titolo dell’iniziativa che si terrà venerdì 31 luglio nell’Aula Consiliare del Comune di San Rufo.

RuralConnect è un’iniziativa volta a rafforzare l’identità europea, la cooperazione transnazionale e la partecipazione democratica nelle comunità rurali. Il progetto affronta sfide quali l’accesso limitato alle informazioni sui programmi dell’Ue, la scarsa partecipazione al processo decisionale e la mancanza di una collaborazione strutturata tra Comuni, lavoratori autonomi e piccole organizzazioni rurali. Attraverso attività di apprendimento, scambi e azioni di sensibilizzazione RuralConnect promuoverà i collegamenti tra le città europee, garantendo il loro coinvolgimento nella vita civica e nei processi decisionali sia a livello locale che europeo.

Gli obiettivi principali del progetto sono aumentare la partecipazione dei cittadini nell’Ue, rafforzare la collaborazione transnazionale tra i Comuni, promuovere l’inclusione di lavoratori autonomi, piccole imprese e imprenditrici nello sviluppo locale e migliorare la resilienza digitale e climatica nelle aree rurali. Per raggiungere questi obiettivi il progetto svilupperà reti di cooperazione tra Comuni e piccoli attori economici, organizzerà forum di dialogo con cittadini e decisori politici, condurrà workshop sulla partecipazione democratica e fornirà strumenti digitali per la condivisione delle migliori pratiche e l’accesso alle opportunità dell’Unione. Il progetto è in linea con gli obiettivi del programma CERV, promuovendo i valori europei, la coesione sociale e reti di collaborazione sostenibili. Attraverso un’efficace strategia di comunicazione e attività di formazione RuralConnect garantirà che lavoratori autonomi, imprenditori e piccole organizzazioni rurali svolgano un ruolo attivo nel plasmare il futuro delle loro comunità, garantendo un impatto duraturo anche oltre la durata del progetto.

Si inizia alle 10.30 con una tavola rotonda dedicata allo sviluppo delle aree interne con la partecipazione di associazioni di categoria, imprese, Istituzioni, Pro Loco, Forum dei Giovani, Distretti del Commercio e operatori del turismo.

Si prosegue nel pomeriggio, alle 16.30, con un convegno moderato dall’assessore Maria Antonietta Aquino e che si aprirà con i saluti del sindaco Michele Marmo, di Massimo Loviso, consigliere provinciale e sindaco di Polla, e del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito.

Interverranno Michele Ciliberti, consigliere provinciale con delega ai Fondi europei e sindaco di Olevano sul Tusciano, Elio Guadagno, consigliere provinciale con delega alle Aree Interne e sindaco di Ottati, il Presidente della Provincia di Salerno Geppino Parente, Pasquale Giglio, Direttore Generale di Confesercenti Campania, Giuseppe Gallo, Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, e il consigliere regionale Corrado Matera.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio.