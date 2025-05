Ennesimo furto ai danni di un’edicola situata in via Robertelli a Salerno.

Ignoti hanno rotto la vetrina dell’attività e sono riusciti a portare via alcuni oggetti di poco valore, lasciando però anche un danno alla struttura oltre alle tracce di sangue: chi ha agito, infatti, si è ferito con i vetri mandati in frantumi.

L’esercente, stanco dell’attività per l’ennesimo episodio di cui si trova vittima, ha affisso all’esterno dell’edicola un cartello nel quale afferma “Se per piacere non scassinate più, venite di mattina che ve lo regalo”.

In uno dei furti gli autori sono stati anche arrestati in flagranza di reato. Sull’ennesimo episodio indagano gli agenti della Polizia di Stato della città.