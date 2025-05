Come ogni primavera è giunto il momento più atteso dalle località turistiche per l’assegnazione delle Bandiere Blu 2025.

La FEE Foundation for Environmental Education ha premiato ben 246 tra località di mare, laghi e 84 approdi turistici. La premiazione è avvenuta a Roma alla presenza del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Nella classifica nazionale la Campania si aggiudica il 4° posto, da dividere con le Marche, con 22 vessilli.

In provincia di Salerno, oltre a Positano, le bandiere blu sono state assegnate ad Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Marina di Camerota, Ispani con la frazione marina Capitello, Villammare e Sapri. Quest’ultima località venne esclusa lo scorso anno, invece non è stato riconfermato Capaccio Paestum.

La bandiera blu viene assegnata sulla base dei 32 criteri del Programma che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di un’attenta salvaguardia dell’ambiente. “Quest’anno abbiamo chiesto alle Amministrazioni comunali di redigere e presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027 ” spiega Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia.

Gli obiettivi individuati da FEE per il triennio 2025-27 sono cinque: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua, lotta contro il cambiamento climatico.

Tra gli indicatori considerati per l’assegnazione delle bandiere blu ci sono l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale, la valorizzazione delle aree naturalistiche, le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo.