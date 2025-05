Durante l’incontro organizzato da CISL FP a Sant’Arsenio per discutere della sanità nel Vallo di Diano è intervenuto il sindaco Donato Pica.

Il primo cittadino di Sant’Arsenio nel suo intervento ha ribadito con forza l’urgenza di azioni concrete a favore delle strutture ospedaliere di Polla e Sant’Arsenio, sottolineando come la sanità locale necessiti di interventi immediati, non più rimandabili.

In particolare, il sindaco ha definito “paradossale” la situazione dell’Ospedale di Comunità di Sant’Arsenio, i cui lavori sono stati completati da oltre un anno ma resta inutilizzabile in assenza del collaudo finale. Una condizione inaccettabile “soprattutto in un territorio dove i servizi sanitari sono già carenti e ogni ritardo pesa in modo drammatico sulla vita dei cittadini” ha sottolineato Pica.

Il sindaco ha infine espresso l’auspicio che dalle parole si passi finalmente ai fatti, con un impegno sinergico tra istituzioni e forze sociali per garantire il diritto alla salute nel Vallo di Diano.