La Gelbison non conosce ostacoli e anche sul campo dell’Enna porta a casa i tre punti. Questa volta a decidere l’esito della contesa (0-1) è stato l’under Pellino, che il tecnico Agovino ha deciso di inserire dall’inizio insieme a Diabate.

La rete che ha regalato la quinta vittoria consecutiva ai rossoblù del presidente Maurizio Puglisi è arrivata al minuto 18’ con il classe 2007 abile a piazzare la zampata vincente sulla ribattuta del portiere Mangano. Non si è fatta attendere la reazione dei padroni di casa che ci hanno provato con Tchaouna il quale al 24’ ha mandato la sfera a stamparsi sulla traversa e poi dopo la mezz’ora prima Bamba e poi ancora Tchaouna non hanno inquadrato lo specchio della porta difesa da Corriere. Il tempo si è chiuso con i cilentani avanti di una rete.

Nella seconda frazione la formazione rossoblù si è limitata a controllare senza troppa fatica la sterile reazione dell’Enna, da segnalare solo un tiro senza pretese di Pozzi e sul fronte Gelbison una conclusione alta di Cascio. I padroni di casa hanno chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Spina.

Dopo 5’ di recupero è arrivato il triplice fischio che regala i tre punti ai cilentani che salgono al quarto posto agganciando i nerorosa dell’Athletic Palermo sconfitti in casa dalla neo capolista Savoia che ora spera nella promozione in C domenica con il turno casalingo, mentre la Gelbison nell’ultima giornata ospiterà a Castelnuovo il Gela che non ha più nulla da chiedere alla stagione avendo da tempo conquistato la permanenza nella quarta serie.

La Gelbison si assicura i playoff, un traguardo che solo a metà stagione appariva come una chimera.