Ieri pomeriggio, presso la Direzione Generale ASL di via Nizza a Salerno, il Direttore Generale Gennaro Sosto ha incontrato una delegazione delle Amministrazioni comunali dell’alto Cilento.

Presenti i Sindaci dei Comuni di Agropoli, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Montecorice, Ogliastro Cilento e Perdifumo, oltre al consigliere regionale Franco Picarone. Sul tavolo, la questione della rete dell’emergenza territoriale nell’area tra Agropoli e Castellabate.

Alla presenza anche del Direttore Sanitario Primo Sergianni, si è discusso delle difficoltà che, a causa della scarsità nazionale di reperimento di figure sanitarie dell’emergenza, comporta una grave carenza di personale da assegnare anche sul territorio interessato.

A valle dell’incontro, l’Azienda si impegna a garantire l’assistenza sanitaria tesa alla gestione delle emergenze territoriali 24 ore su 24 presso l’ospedale di Agropoli. Presso il nosocomio, inoltre, sarà installata l’insegna che riporterà la dicitura “Punto di primo intervento per l’urgenza territoriale”, tale da poter rappresentare e indicare la corretta tipologia di assistenza sanitaria offerta, anche ai turisti che in questo periodo affollano la Costiera Cilentana.

Inoltre, il Direttore Generale Sosto ha comunicato ai Sindaci presenti che l’ASL ha programmato l’uscita immediata di un avviso pubblico per un ulteriore rafforzamento della dotazione organica specifico per l’area dell’alto Cilento e teso al reperimento di medici da destinare alla gestione dell’urgenza territoriale.

Si è concordato infine che la Direzione Strategica dell’ASL parteciperà al Consiglio comunale monotematico sulla sanità che si terrà il 26 agosto al Comune di Agropoli.