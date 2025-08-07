Ascea: investe una donna in bici e non si ferma a prestare soccorso, identificato dalla videosorveglianza
Attimi di paura ieri ad Ascea Marina.
Una donna in sella alla sua bici è stata investita da un’auto guidata da una persona che non si è fermata dopo l’impatto.
Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la sventurata in ospedale.
Presenti sul posto gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della locale Stazione.
Il responsabile è stato identificato grazie alla presenza della videosorveglianza e dovrà rispondere ora alle accuse di lesioni.