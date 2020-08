Emergenza sangue all’ospedale “Ruggi” di Salerno. L’invito a donare in sicurezza

E’ emergenza sangue all’ospedale “Ruggi” di Salerno che lancia un appello perchè i donatori stanno diminuendo così come le scorte.

Questa mattina è stato necessario prelevare sacche di sangue da Caserta per alcuni pazienti da sottoporre ad interventi chirurgici.

La Direzione Sanitaria del “Ruggi” comunica che i prelievi per effettuare le donazioni si svolgono in piena sicurezza, ogni postazione viene sanificata e sono scrupolose le procedure attuate per salvaguardare la sicurezza del donatore. Il Centro Trasfusionale è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 e possono donare il sangue tutti i volontari dai 18 ai 65 anni.

Oltre alle normali analisi è possibile, su base volontaria, anche un test sierologico.

– Chiara Di Miele –