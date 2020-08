Elezioni Amministrative a Polla. Loviso, Di Benedetto e D’Arista in corsa per il Municipio

Sono tre le liste che si sfideranno a Polla in vista delle prossime Elezioni Amministrazione che si terranno il 20 e il 21 settembre.

Dopo poco più di due anni dall’ultima tornata elettorale e dopo essere rimasti improvvisamente senza guida data la morte del sindaco Rocco Giuliano, i cittadini pollesi sono chiamati nuovamente al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e per scegliere colui che guiderà il paese per i prossimi cinque anni.

Con la lista “Pollesi per Polla” l’attuale sindaco Massimo Loviso si ricandida con la riconferma di alcuni membri della scorsa tornata. Loviso è già stato alla guida del paese e ha una carriera politica ormai avviata. Segue le orme del padre Vincenzo Giuliano che si candida per la prima volta alla carica di consigliere. Ritorna al fianco di Loviso Graciano Donato Antonio Vocca, nello scorso mandato consigliere indipendente. Candidato con “Pollesi per Polla” anche l’ex consigliere del Comune di Pertosa Vito Panzella.

Volto nuovo il candidato a sindaco della lista “Polla Unica”, il dottore Pierdomenico Di Benedetto. Alla prima esperienza politica anche la maggior parte dei candidati alla carica di consigliere.

Si mette di nuovo in gioco Fortunato D’Arista, candidato a sindaco con “Forza Polla”. D’Arista, in politica dal 2009, è stato sempre nell’opposizione. Riconfermati i consiglieri di minoranza uscenti Vito Branco, Rosa Maria Do Amaral Almeida e Giuseppina Boccuti. Nella lista anche il più giovane di tutti i candidati, Daniel Ciappa di soli 18 anni.

I nomi dei candidati alla carica di consigliere per la lista “Pollesi per Polla” sono: Giovanni Corleto, Giuseppe Curcio (di Ettore), Giuseppe Curcio (di Giovanni), Rosaria Di Pasca, Antonio Filpo, Vincenzo Giuliano, Rosa Isoldi, Federica Mignoli, Vito Panzella, Fabio Petrullo, Luisa Trafuoci e Graciano Donato Antonio Vocca.

Per la lista “Polla Unica”: Raffaele Ippolito, Nunzio Ammirante, Giovanni Di Donato, Emilio Manzione, Nicoletta Mastroberti, Rossella Mignoli, Bruno Panza, Nino Petrullo e Maria Paola Sinforosa.

Per la lista “Forza Polla”: Vito Branco, Rosa Maria Do Amaral Almeida, Giuseppe Luordo, Giuseppina Boccuti, Maria Sabbatella, Daniel Ciappa, Janet Ramos, Piero Del Bagno e Lorenzo D’Ascoli.

– Annamaria Lotierzo –