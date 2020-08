Amministrative 2020. Quattro sfidanti a Lagonegro, tre le liste presentate a Moliterno

Sono 13 i Comuni della provincia di Potenza che rinnoveranno nella prossima tornata elettorale il Consiglio comunale. Tra questi, si andrà al voto anche a Moliterno e Lagonegro.

Nel comune valdagrino corsa a tre per la poltrona da sindaco. Da una parte Antonio Rubino candidato sindaco con la lista civica “Di nuovo Moliterno”, dall’altra Angela Latorraca con la lista “Rivivi Moliterno”. L’altra lista vede come candidato sindaco Raffaele Acquafredda della lista “Per il futuro Moliterno”. Di quest’ultima fanno parte anche un consigliere ed un assessore della maggioranza uscente. Non è candidato il sindaco uscente Tancredi.

Un altro mese di lavoro per il commissario Francesco Mauceri a Lagonegro, che lo scorso aprile ha preso il posto dell’altro commissario prefettizio Maria Rita Cocciufa. Il Comune, infatti, da maggio dello scorso anno è commissariato, prima a seguito della mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale e poi per il mancato raggiungimento del quorum dell’unica lista alle consultazioni elettorali. Nel centro lagonegrese sfida a quattro. Da una parte la candidata Maria Di Lascio con la lista denominata “Insieme con Maria di Lascio”. Le altre tre liste vedono a capo Giovanni Santarsenio (lista Lagonegro Bene Comune) e altre due liste civiche capeggiate dai candidati alla carica di Sindaco Antonio Brigante e Aldo Michele Radice.

Si voterà anche ad Avigliano, Corleto Perticara, Acerenza, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Cersosimo, Filiano, Francavilla in Sinni, Sant’Arcangelo, Senise e Tolve.

