Emergenza Covid-19. Il sindaco di Camerota:”Troppa gente in strada. Mettono a rischio le proprie famiglie”

“Questa mattina ho avuto modo di verificare personalmente, attraversando le strade della frazione Marina di Camerota, un numero troppo elevato di cittadini che se ne va in giro, molti dei quali non indossavano nemmeno la mascherina e i guanti“. Così il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, interviene in merito alle numerose persone che, in questi giorni caratterizzati dalle restrizioni negli spostamenti per l’emergenza sanitaria in corso, continuano ad uscire di casa evitando anche l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per limitare un eventuale contagio da Covid-19.

“Mi sono visto costretto a sollecitare le forze dell’ordine e di polizia ad intervenire nonostante stiano conducendo anche loro un lavoro impeccabile da settimane – prosegue il primo cittadino -. Per questo nelle prossime ore i controlli saranno intensificati e saranno ancora più intransigenti“.

“L’emergenza sanitaria è in atto – incalza Scarpitta -. Ci sono a rischio migliaia di vite. Vi invito a non assumere atteggiamenti superficiali. Vi invito a rispettare le regole e a non trovare scuse banali per uscire di casa. Non raggirate nessuno, prendete in giro voi stessi e mettete a rischio la vostra vita e quella delle vostre famiglie“.

– Chiara Di Miele –