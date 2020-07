Emergenza Covid-19. Chi rientra a Sant’Arsenio da altre regioni o dall’estero dovrà comunicarlo al Comune

Le persone rientranti nel territorio di Sant’Arsenio da altre regioni d’Italia o dall’estero, anche per soggiorni temporanei, in via precauzionale, fino al 15 ottobre 2020, dovranno comunicarlo tempestivamente al comune.

Lo ha deciso con un’ordinanza il primo cittadino Donato Pica, considerata la proroga, da parte del Governo nazionale, dello stato d’emergenza.

“Si rende necessario continuare ad assicurare il monitoraggio della situazione epidemiologica – si legge nell’ordinanza – attraverso adeguate misure di controllo che consentano l’eventuale individuazione di casi sospetti, a tutela della salute pubblica“.

Dovranno essere comunicati, all’Ufficio di Polizia Municipale (ai numeri 320/1377490 e 0975/398433, oppure tramite mail all’indirizzo sindaco@comune.santarsenio.sa.it), i seguenti dati:

comune di partenza;

data di partenza e arrivo ;

; domicilio a Sant’Arsenio;

a Sant’Arsenio; medico di base;

contatti telefonici.

– Paola Federico –