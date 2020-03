Emergenza Coronavirus, la Regione ordina la quarantena a chi rientra dal Nord. Chiuse palestre e piscine

Tutte le persone entrate in Campania in queste ore provenendo dalle zone interessate dell’epidemia di Coronavirus devono mettersi in quarantena.

Lo ha deciso la Regione Campania con un’ordinanza pubblicata oggi.

Le persone provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro ed Urbino, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia hanno l’obbligo di comunicarlo al proprio comune e di stare in quarantena presso il proprio domicilio per due settimane evitando contatti sociali.

In caso di sintomi bisognerà contattare il proprio medico di base o allertare il 118.

Inoltre, fino al 3 aprile, viene disposta la chiusura di piscine, palestre e centri benessere.

– Claudia Monaco –