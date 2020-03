Emergenza Coronavirus. Il Presidente della Provincia Strianese: “Grazie a tutto il personale sanitario”

“Giorno dopo giorno subentrano le varie disposizioni nazionali e regionali in merito all’emergenza Covid-19”.

Così Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno.

“Le indicazioni sono chiare e univoche e si fa appello innanzitutto al buon senso di tutti noi – spiega – Non solo nel rispettare le prescrizioni che ci arrivano dalle Autorità competenti, ma nel modificare il nostro stile di vita quotidiano, le nostre abitudini di sempre. È necessario, per contenere la diffusione del contagio entro numeri gestibili da un sistema sanitario nazionale che altrimenti rischierebbe di collassare. Quindi con grande senso di responsabilità e senza panico o allarmismo, dobbiamo farci carico di azioni che tutelino le fasce più deboli e sicuramente più esposte al coronavirus. In particolare, in questo momento difficile per l’intero Paese, il mio ringraziamento più profondo va a tutto il personale medico sanitario che sta letteralmente in trincea senza tregua per combattere il Covid-19, giorno dopo giorno, con turni di lavoro logoranti, esponendosi in primissima persona con grande abnegazione e spirito di sacrificio”.

“A queste donne e uomini, ai nostri medici e infermieri – conclude – va tutta la stima mia e degli italiani, professionisti fra i meno pagati d’Europa, che lavorano in un Servizio Sanitario Nazionale, spesso criticato e troppo spesso lasciato senza risorse. A loro va il ringraziamento mio, a nome di tutti i cittadini del nostro territorio”.

– Claudia Monaco –