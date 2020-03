Coronavirus, il Coordinamento Provinciale sospende le attività di tutti i Forum dei Giovani

Il Presidente del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani Francesco Barbarito e il consiglio direttivo hanno invitato tutte le realtà dei Forum dei Giovani Comunali a sospendere tutte le attività, le riunioni e le assemblee nei prossimi giorni vista l’emergenza Covid-19.

“A molti queste misure potrebbero sembrare esagerate – dichiara Barbarito – e qualcuno potrebbe sottovalutare il pericolo contagio, sicuro del proprio paese, della propria città in una provincia come quella di Salerno che fortunatamente non versa ancora in uno stato di emergenza. Ma ci corre il dovere di rispettare tutti le disposizione governative ed essere responsabili. Ne approfittiamo per ringraziare calorosamente tutti i medici, gli infermieri e tutti gli operatori del servizio sanitario nazionale che stanno facendo un grande lavoro! In un momento storico di difficoltà come quello attuale corre l’obbligo di restare uniti”.

“I nostri complimenti, inoltre – conclude – vanno a quei Forum che in maniera lodevole hanno deciso di mettersi al servizio della comunità. Vi consigliamo di procedere con cautela in questa attività adottando un atteggiamento responsabile nel rispetto delle norme di prevenzione, vi invitiamo anche a diffondere sui vostri canali Social i numeri dei referenti territoriali e numero verdi”.

– Claudia Monaco –