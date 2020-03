Emergenza Coronavirus. Governo valuta chiusura Scuole e Università in tutta Italia fino a metà marzo

Il governo sta valutando in queste ore la chiusura di tutte le Scuole e Università in tutta Italia fino a metà marzo.

La misura disposta dal Governo dovrebbe essere adottata con un decreto in vigore da oggi in merito all’emergenza dovuta al contagio in Italia da Coronavirus.

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, ha affermato di aver chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico, dopo l’incontro tra il premier Conte e i ministri dal quale è emersa la decisione di fermare l’attività didattica.

“La decisione – ha proseguito – arriverà nelle prossime”.

L’esecutivo per prendere questa importante decisione che dovrebbe scattare da domani si è affidato al parere della Commissione scientifica che aveva già consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese oltre che al Ministero della Salute che aveva affermato di essere favorevole alla chiusura.

Intanto è arrivato il via libera definitivo dell’Aula del Senato al dl sull’emergenza Coronavirus. Il testo è stato approvato a Palazzo Madama con 234 voti a favore, cinque astenuti e nessun contrario.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

– Chiara Di Miele –