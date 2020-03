Ladri a Buonabitacolo, prese di mira diverse abitazioni. Rubati attrezzi da lavoro, salumi e un’auto

Furto nella notte a Buonabitacolo. Ad essere presa di mira un’abitazione in zona San Donato.

I ladri, approfittando del maltempo, hanno agito indisturbati. Hanno rotto il cancello per intrufolarsi nella proprietà e hanno preso di mira una piccola struttura adiacente alla casa principale. Sono stati portati via diversi attrezzi tra cui motosega, flex, tagliasiepe e trapani e in più tutti i salumi presenti all’interno della struttura.

Non contenti, i ladri uscendo si sono impossessati di una BMW X3 parcheggiata nel piazzale insieme ad altre tre auto.

I proprietari si sono resi conto dell’accaduto solo in mattinata, intorno alle 6, ed hanno immediatamente avvertito i Carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso.

Nella stessa notte altri 3 furti sono stati commessi nel territorio di Buonabitacolo. Sono stati rubati soprattutto carburante, attrezzi da lavoro e salumi.

– Paola Federico –