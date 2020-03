In seguito alle restrizioni per l’emergenza sanitaria dovuta dal diffondersi del Coronavirus, il Comune di Polla rende noto che è stato predisposto un servizio gratuito di spesa e farmaci, da parte di P.A. G.O.P.I. Protezione Civile Polla Onlus e Croce Rossa sezione Polla, per i cittadini over 65 o in quarantena che non hanno la possibilità di ricevere provviste alimentari e farmaci in modo autonomo.

Per usufruire del servizio, è necessario prenotare telefonando al numero 340.8376228 dalle ore 10 alle ore 12.30.

Gli operatori andranno presso l’abitazione, dalle ore 18 alle ore 20, prendendo la lista della spesa e dei farmaci, i contanti per l’acquisto e la ricetta medica. La consegna deve avvenire in modo che i volontari non abbiano contatto con la persona che ha richiesto il servizio.

Dalle 19 in poi ci sarà la consegna della spesa a domicilio, rispettando le norme di sicurezza, evitando quindi il contatto con il richiedente del servizio.

