La Giunta della Regione Basilicata, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Transizione Energetica Laura Mongiello, ha approvato il finanziamento di 3.240.407,41 euro destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge 13 del 1989 e della Legge regionale 7 del 1997.

L’intervento consentirà di soddisfare tutte le 254 domande ammesse al finanziamento presentate entro il primo marzo scorso da cittadini con disabilità residenti nei comuni lucani.

I 73 comuni interessati dal finanziamento sono: Abriola, Accettura, Acerenza, Balvano, Baragiano, Barile, Bella, Bernalda, Brienza, Calvello, Cancellara, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo, Chiaromonte, Cirigliano, Colobraro, Ferrandina, Filiano, Francavilla, Gallicchio, Genzano di Lucania, Grassano, Grumento Nova, Irsina, Lauria, Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Miglionico, Missanello, Montalbano Jonico, Montemurro, Montescaglioso, Muro Lucano, Nova Siri, Oppido Lucano, Paterno, Picerno, Pisticci, Pomarico, Rapolla, Roccanova, Rotonda, Rotondella, Ruoti, San Giorgio Lucano, San Fele, San Martino d’Agri, San Paolo Albanese, Sant’Angelo Le Fratte, Sant’Arcangelo, Sasso di Castalda, Savoia di Lucania, Scanzano Jonico, Senise, Stigliano, Teana, Terranova del Pollino, Tito, Tolve, Trecchina, Tricarico, Trivigno, Tursi, Vaglio di Basilicata, Valsinni, Vietri di Potenza, Viggianello e Viggiano.

Il contributo regionale coprirà sia le domande prioritarie presentate da disabili con invalidità totale e difficoltà di deambulazione (per un totale di 2.318.489,48 euro), sia quelle non prioritarie relative a soggetti con invalidità parziale (per 921.917,93 euro).