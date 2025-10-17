La Lega del Vallo di Diano, riunitasi ieri con l’onorevole Attilio Pierro e il coordinamento territoriale, ha designato la consigliera comunale di Polla Federica Mignoli come candidata del partito per le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre.

La scelta è motivata dall’esigenza di garantire una forte rappresentanza delle istanze del Vallo di Diano in Consiglio regionale. L’obiettivo è costruire un consenso solido per una candidatura espressione diretta delle comunità locali, all’interno della coalizione di centrodestra.

Pierro ha sottolineato che la Mignoli “conosce profondamente le esigenze del Vallo di Diano“ e rappresenta una politica di “ascolto, radicamento e impegno concreto”, con una candidatura “che nasce dal basso”.

Federica Mignoli ha accolto l’incarico con entusiasmo, dichiarando che intende mettere a disposizione la sua esperienza amministrativa e la sua passione per “costruire insieme un futuro migliore per il Vallo di Diano e per l’intera Campania”, riportando la politica all’ascolto e alle risposte concrete.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Federica Mignoli