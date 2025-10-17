Attentato a Sigfrido Ranucci. ANPI Vallo di Diano-Tanagro esprime solidarietà e propone la cittadinanza onoraria
La Sezione ANPI Vallo di Diano – Tanagro, appresa la notizia del vile attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci, condanna fermamente l’episodio e manifesta la più sincera solidarietà al conduttore di Report, simbolo di giornalismo d’inchiesta libero, rigoroso e al servizio della verità.
In un momento storico in cui la libertà di stampa e di pensiero rappresentano pilastri imprescindibili della democrazia, l’ANPI ritiene doveroso sostenere chi, come Ranucci, continua a esercitare il proprio mestiere con coraggio e senso civico, nel solco dei valori costituzionali nati dalla Resistenza.
Per questo motivo, la Sezione ANPI Vallo di Diano – Tanagro propone ai Sindaci dei Comuni aderenti di conferire a Sigfrido Ranucci la cittadinanza onoraria, quale riconoscimento concreto e simbolico del ruolo fondamentale del giornalista nella difesa del diritto dei cittadini a essere informati in modo libero e indipendente.
“Aderendo a questa iniziativa la comunità del Vallo di Diano e del Tanagro potrà ribadire il proprio impegno a favore dei valori di verità, giustizia e democrazia su cui si fonda la nostra Repubblica” afferma la Sezione ANPI.