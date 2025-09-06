Paura questa notte a Salerno dove un cittadino polacco ha spaventato i passanti brandendo un’arma da taglio.

L’uomo avrebbe avvicinato una donna nei pressi del Santuario della Madonna del Carmine. E’ stato il parroco, don Biagio Napolitano, ad allertare il 112 appena avvertito il pericolo.

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Polizia che sono riusciti a fermarlo e successivamente a denunciarlo.

La stessa assistente del Santuario, sempre nella serata di ieri, è stata minacciata e spaventata da un cittadino di nazionalità straniera che le ha chiesto del denaro per poi darsi alla fuga.