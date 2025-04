Nell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno sarà vietato fumare anche all’esterno. A stabilirlo con ordinanza è il Direttore Generale Vincenzo D’Amato.

Non sarà possibile consumare prodotti del tabacco, comprese le sigarette elettroniche, in tutti i locali e spazi chiusi dell’Azienda e in tutte le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie e ai percorsi sanitari, appositamente individuate, in tutti i mezzi e autoveicoli dell’Azienda, sotto le pensiline di passaggio e di attesa, nei cortili interni, giardini, zone di transito pedonale o veicolare, zone di carico-scarico merci, nelle aree di pertinenza dell’Azienda dove si svolgono attività di collaborazione, convenzione, volontariato, commercio o altro.

Il regolamento si applica a tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovino negli spazi ospedalieri (dipendenti ed equiparati, utenti, accompagnatori, personale di ditte esterne, studenti e frequentatori, volontari).

E’ vietato utilizzare sigarette elettroniche, dispositivi “Heat not burn” o qualsiasi dispositivo analogo disponibile sul mercato, poiché costituiscono un modello che viene associato all’abitudine tabagica.

Per cercare di venire incontro alle esigenze dei tabagisti verrà anche valutata la possibilità di istituire (compatibilmente con i tempi tecnici relativi all’individuazione degli spazi e alla loro messa in opera), nelle pertinenze dei presidi ospedalieri, zone ben delimitate e segnalate da cartellonistica adeguata in cui sarà consentito fumare.

“Il consumo di prodotti del tabacco (da fumo e non da fumo) è la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile ed è un importante fattore di rischio prevenibile di malattie non trasmissibili come cancro, malattie polmonari e cardiache – fanno sapere dal Ruggi –. La prevenzione del tabagismo è una delle aree del Programma nazionale ‘Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari’ ed è presente in diversi programmi del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025. La misura è adottata per garantire un elevato livello di salubrità e benessere ambientale, per tutelare la salute dei pazienti, per incentivare la prevenzione dei rischi per i lavoratori, per ispirare corretti stili di vita di tutti i cittadini, per prevenire il rischio di incendi, oltre che per valorizzare il decoro degli spazi ospedalieri“.