Elezioni Regionali. Il Partito Democratico di Salerno: “Candidatura di Buonomo è un valore aggiunto”

Il Partito Democratico in provincia di Salerno sta per ultimare la composizione delle liste per le prossime Elezioni Regionali.

“I candidati già in campo sono tutte personalità di indiscussa preparazione e credibilità, radicate sul territorio e con un’importante esperienza alle spalle – dichiara il Segretario Provinciale del PD, Enzo Luciano – In queste settimane stiamo dando al Presidente Vincenzo De Luca un supporto, anche a livello programmatico, sui temi più cari ai nostri militanti ed ai nostri numerosi Amministratori”.

Proprio nell’ottica di rilancio ed investimento su proposte innovative, inclusive e sostenibili, secondo Luciano, “la figura di Michele Buonomo nella lista del Partito Democratico si inserisce come valore aggiunto e come risorsa determinante, se non necessaria, per apportare un contributo nuovo di idee e di progetti. Il Partito Democratico, ovunque, deve aprirsi sempre più alle eccellenze, alle belle esperienze territoriali ed al mondo civico e associazionistico, riconoscendo l’impegno di chi, con costanza e con coraggio, ha dedicato la propria esistenza alla costruzione, ideale e concreta, di prospettive migliori per il territorio”.

“Con Michele Buonomo – conclude – il Partito si apre ancor di più alla competenza ed alla dedizione verso una Regione ed una Nazione che hanno bisogno, ora più che mai, di misurarsi con scelte fondamentali e decisive, a tutela dell’Ambiente, della Salute, del Turismo, dei Giovani“.

– Claudia Monaco –