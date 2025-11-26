Al Liceo Scientifico di Padula la testimonianza della figlia di Violeta Senchiu, vittima di femminicidio
È stato un 25 novembre carico di emozioni quello che ieri il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula ha vissuto grazie all’Assemblea di Istituto organizzata dai rappresentanti degli studenti insieme ai docenti Pezzella, Romanelli e Fasano.
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne hanno ospitato chi quotidianamente si spende contro questa piaga, il Comitato Se Non Ora Quando? Vallo di Diano con la sua referente Maddalena Robustelli e l’avvocato Rosy Pepe che hanno presentato il “violenzometro”, oltre all’assistente sociale Carmela Barra che ha reso gli studenti partecipi del delicato lavoro quotidiano che svolge.
Presente anche la Compagnia Carabinieri di Sala Consilina con il Capitano Veronica Pastori che ha condiviso con la platea l’importante aiuto che offre, insieme alle sue colleghe e ai suoi colleghi, alle donne che chiedono aiuto.
Poi la toccante testimonianza di Valentina, figlia di Violeta Senchiu, vittima di femminicidio nel 2018 a Sala Consilina, che ha scosso profondamente i presenti emozionandoli fino alle lacrime.
A rendere ancora più intensa la mattinata anche la forza contagiosa della Dirigente Scolastica Paola Migaldi, le storie delle donne vittime di violenza raccontate dalla classe 5C, l’interpretazione di Miriam Giuliano della 3A che ha cantato “Donna” di Mia Martini, la poesia scritta da Angela Montalto della 2Q, frutto di uno studio attento sulle storie di donne uccise dagli uomini che pensavano le amassero.