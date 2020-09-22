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Elezioni Regionali 2020: le preferenze di tutti i candidati di Salerno e provincia

22 Settembre 2020

Questi i dati definitivi sulle preferenze ottenute dai candidati al consiglio regionale nei 158 comuni della provincia di Salerno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elettori: 994.007 |

Votanti: 567.609 (57,10%)

 Schede nulle: 14.696

 Schede bianche: 22.633

 Schede contestate: 46

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