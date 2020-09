Elezioni regionali 2020. L’appello al voto del candidato del Partito Animalista Vincenzo Ferrara

Appello al voto di Vincenzo Ferrara candidato con la lista “Davvero- Sostenibilità e Diritto. Partito Animalista a sostegno di Vincenzo De Luca

Siamo alla fine di questa campagna elettorale che mi vede candidato consigliere regionale della Campania, nel Partito Animalista e nella coalizione con De Luca presidente, alle elezioni regionali che si terranno domenica 20 e lunedi 21 settembre.

I 13.996 voti riportati in Campania ed i 3.419 voti riportati in provincia di Salerno, dal Partito Animalista, alle scorse elezioni europee del 26 maggio 2019, fanno ben sperare nell’assegnazione di almeno un seggio, se non due.

Se, come si spera, almeno un seggio verrà assegnato alla circoscrizione di Salerno, bisogna farsi trovare pronti ad essere il primo degli eletti nella propria lista.

Il partito è piccolo e, secondo stime e sondaggi esterni ed interni al partito, basterebbero anche soli 3.000 voti per poter essere il primo degli eletti. Un obiettivo raggiungibile se solo nel proprio comune e nei paesi vicini, si verificasse una convergenza di consensi e di voti.

Pertanto faccio appello, ancora una volta, a votare per il Partito Animalista e dare il voto preferenza alla mia persona, contrassegnando il primo simbolo in alto della lista dei partiti della coalizione di De Luca presidente e scrivendo a fianco il mio cognome, Ferrara.

Grazie anticipatamente a quanti vorranno onorarmi e beneficiarmi del proprio voto.

