Regionali 2020. Margherita Siani:”Sono qui per restare, con il mio linguaggio fatto di realtà e di concretezza”

“Sono qui per restare, l’ho sempre detto in questa campagna elettorale“. Così Margherita Siani, candidata al Consiglio Regionale della Campania con la lista del PD, nel giorno della chiusura della campagna elettorale.

“Il mio impegno per la nostra regione significa per me una direzione su obiettivi precisi di oggi ed anche di domani. Ed è un messaggio che ho portato ovunque sono stata. Questo mio viaggio elettorale, nella lista del Partito Democratico, la lista ‘ammiraglia’, ha visto rafforzare tanti rapporti già consolidati, ma soprattutto stringerne di nuovi, con persone che si sono ritrovate sulla mia stessa lunghezza d’onda. E’ accaduto per le cose da fare, ma anche per la linea politica.

Ho ascoltato ed ho detto, ho proposto e mi hanno affidato proposte, settimane intere si sono consumate per incontrare tanti in tanti luoghi diversi ed anche distanti. Avrei voluto fare di più, andare in tanti altri luoghi, incontrare ancora più persone. E’ stato entusiasmante, pensavo di dover dare, ma ho soprattutto ricevuto.

In questa campagna elettorale ho portato con me il carico della mia esperienza professionale innanzitutto, ma anche la mia persona, il mio impegno civile, per le comunità in cui vivo, per un territorio che adoro e che mi ha nutrito di energia. Poter rappresentare la mia, la nostra provincia è un privilegio meraviglioso.

Ho provato a portare e parlare un linguaggio semplice – che poi è l’unico che conosco – fatto di realtà e di concretezza, di cose che ci accadono ogni giorno, ma anche di obiettivi più grandi. Perché la politica è visione da una parte, ma è anche immediatezza. Sono queste le due gambe su cui ho provato a camminare”.

– Spazio elettorale autogestito –