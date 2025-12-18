Ritorna il consueto appuntamento di grande solidarietà “Dona Un Sorriso, un Giocattolo in Pediatria”.

L’associazione “Donation Italia A.P.S.”, realtà nazionale del Terzo Settore impegnata nella promozione della cultura del dono, presenta l’edizione 2025 dell’iniziativa dedicata ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici ospedalieri della provincia di Salerno e non solo.

La manifestazione si propone di regalare un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli pazienti attraverso la consegna di giocattoli nuovi portati dalla comunità e dalle associazioni che hanno scelto di aderire.

Questo progetto che lo scorso anno ha visto tre tappe festive con la partecipazione di decine di realtà associative e giovanili è diventato ormai un appuntamento consolidato per donare non solo regali, ma anche affetto e vicinanza ai bambini e alle loro famiglie.

Quest’anno, vista la grande partecipazione, saranno ben tre le tappe in programma: il tour della solidarietà prende vita da sabato 20 dicembre, alle ore 11, al “Ruggi D’Aragona” di Salerno; continua domenica 21 dicembre alle ore 11 a Vallo della Lucania e termina lunedì 22, alle ore 11.00 presso l’ospedale di Cava De’ Tirreni.

Aderisci regalando un giocattolo contattando il numero 333 2631563, oppure andando al sito www.donationitalia.org