La tornata elettorale del 24 e 25 maggio non ha dato un sindaco al Comune di Campagna dove nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta.

Si procederà pertanto a ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.

Adele Amoruso, con il sostegno di Insieme per Campagna, Esperienza e Futuro, Campagna 2.0, Campagna Futura, Generazione Domani, ha totalizzato il 40,02% dei voti. Segue Livio Moscato, con il supporto di Nuovi Orizzonti, Visione Comune, Campagna Democratica, Corso Alternativo, che si è fermato al 30,81% dei voti. Al terzo posto si posiziona Pierfrancesco D’Ambrosio, con l’appoggio di Campagna Attiva, Campagna Possibile, Battiti per Me, Per Campagna, avendo totalizzato il 29,17% dei voti.

Continua quindi la sfida tra i candidati che dovranno lottare strenuamente per conquistare la fiducia del maggior numero di cittadini. Si deciderà , dunque, il nuovo sindaco il 7 e l’8 giugno.