Elezioni Amministrative San Pietro al Tanagro. Domani il comizio della lista guidata da Piera Aromando

In vista delle Elezioni Amministrative del prossimo 26 maggio per il rinnovo del Consiglio comunale e della carica di Sindaco di San Pietro al Tanagro domani, sabato 18 maggio, alle ore 21.00 in Piazza Enrico Quaranta si terrà il comizio della lista n.1 “San Pietro in movimento” con capolista Piera Aromando.

Interverranno i candidati alla carica di consigliere comunale Luciana Cardiello, Rossella Cardiello, Giuseppe Coiro, Giovanni Graziano, Mary Francesca Incutto, Rosario La Via, Domenico Lavista e Antonio Ricotta.

Concluderanno l’appuntamento elettorale la candidata alla carica di presidente del Consiglio comunale, Maria Quaranta, e quella candidata alla carica di primo cittadino, Piera Aromando.

