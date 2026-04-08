Elezioni Amministrative. L’Arcivescovo di Salerno vieta l’utilizzo di locali parrocchiali per iniziative elettorali
In vista delle Elezioni Amministrative in alcuni Comuni ricadenti nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno l’Arcivescovo Andrea Bellandi ha inviato ai parroci una lettera in cui vieta la concessione di locali parrocchiali per lo svolgimento di iniziative elettorali.
Il 24 e 25 maggio si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale e della carica di Sindaco a Salerno, Campagna, Laviano e Valva, paesi ricadenti nella competenza territoriale dell’Arcidiocesi salernitana.
“Potrebbero pervenire richieste di utilizzo di locali parrocchiali, come aule, saloni e oratori, per lo svolgimento di incontri connessi, direttamente o indirettamente, alla competizione elettorale – scrive Monsignor Bellandi -. Al fine di prevenire ogni possibile equivoco o indebita interpretazione circa un coinvolgimento o un sostegno della comunità ecclesiale a specifiche posizioni o schieramenti, si dispone che, nel periodo antecedente le consultazioni, tali spazi non vengano concessi per le suddette finalità“.
Bellandi confida, così, “nella consueta prudenza pastorale e nel senso di responsabilità” dei parroci dei tre paesi.