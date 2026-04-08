Attimi di tensione questa mattina a Eboli, dove una pattuglia della Polizia Municipale è stata allertata ad intervenire sul litorale in seguito a una segnalazione di aggressione.

Gli agenti si sono immediatamente recati sul posto, tra le dune e la pineta, trovando un 80enne con dei graffi in volto.

Interrogato sui motivi delle ferite, l’anziano, dapprima restio, ha spiegato di aver provato ad approcciare tre giovani in maniera insistente e di pronta risposta è stato aggredito con spintoni e schiaffi.

Nonostante i segni della colluttazione, ha rifiutato categoricamente l’intervento del 118, preferendo assumersi la piena responsabilità dell’accaduto e scusandosi con la pattuglia intervenuta per il disturbo arrecato.

Per lui, però, non c’è stata nessuna amnistia: gli agenti, applicando il regolamento di polizia urbana, gli hanno notificato una sanzione amministrativa per aver approcciato persone sul litorale con finalità sessuali.