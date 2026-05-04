Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Sapri hanno arrestato un 40enne pluripregiudicato originario della provincia di Caserta colto in flagranza per il furto aggravato di un’auto.

L’operazione è scattata dopo la segnalazione del furto di una Fiat Panda nel centro di Sapri. La Centrale Operativa della Compagnia ha immediatamente attivato il piano di controllo del territorio, coordinando le pattuglie in circuito e presidiando le principali arterie per chiudere ogni via di fuga.

L’efficace sinergia tra la Centrale Operativa e le unità dell’Arma impiegate sul campo ha permesso ai militari della Stazione di Vibonati, diretti dal Maresciallo Francesco Barile, di intercettare e bloccare il veicolo a Policastro Bussentino.

L’auto è stata recuperata e già riconsegnata alla legittima proprietaria. Il 40enne, concluse le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo.

Il risultato odierno evidenzia l’importanza del costante monitoraggio del territorio e la rapidità di intervento garantita dal coordinamento della Centrale Operativa, fondamentale per l’efficacia operativa delle Stazioni Carabinieri nel Golfo di Policastro.