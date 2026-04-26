Lotta solo contro il raggiungimento del quorum l’unico candidato alla carica di Sindaco del Comune di Sassano in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Si tratta dell’avvocato Nicola Pellegrino, a capo della lista “Noi per Sassano”.

Fratello dell’ex sindaco e consigliere regionale Tommaso Pellegrino, il 50enne candidato a primo cittadino è un noto penalista del Foro di Napoli, da sempre legato al suo paese di origine e interessato alle sue vicende politiche e sociali. Nella sua professione legale ha seguito casi delicati, anche di rilevanza nazionale, come quando ha assunto la difesa di una turista finlandese vittima di stupro di gruppo durante una vacanza in Italia.

Insieme a lui nella lista si presentano nomi già noti della vita amministrativa del paese oltre a qualche volto nuovo: l’attuale assessore alla Comunità Montana Gaetano Spano, Gianfranco Russo, vicesindaco dell’Amministrazione uscente, i consiglieri dell’attuale opposizione Mario Trotta, Roberto Capozzoli e Luigi Petrizzo detto Gegè, l’ex assessore comunale Domenico Inglese, Domenico Fornino, Giovanni Pellegrino detto Gianni, Loreto Riccio e Pietro Bautti.

Le due donne in lista sono ex componenti della Giunta a guida Tommaso Pellegrino fino al 2020, Maria Russo e Gaetana Esposito detta Tania.

Ricordiamo che gli elettori di Sassano si recheranno nuovamente alle urne dopo circa 6 anni a causa della proroga concessa con decreto perchè nel 2020, quando fu eletto sindaco Domenico Rubino, le Amministrative si svolsero in piena pandemia da Covid.

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