Anche in alcuni comuni della Basilicata si è votato per il rinnovo del Consiglio comunale.

Tra i comuni del potentino hanno votato anche Moliterno e Lauria.

A Lauria Antonio Rossino ha conquistato il Comune con la lista “Lauria al Centro” con 3713 voti. Segue Pierluigi Scaldaferri con l’appoggio di “Muoviamolauria”, che ha raccolto il 36,96% dei voti. Infine Bruna Gagliardi, con il sostegno di “Primavera Democratica”, ha ottenuto l’11,35% dei voti. L’Ente, occorre ricordare, è stato commissariato.

A Moliterno c’è stato un solo candidato sindaco, il primo cittadino uscente Antonio Rubino sostenuto dalla lista “Di Nuovo Moliterno”. Il 39enne ha superato solo il quorum, essendo unico candidato alla carica di sindaco. Gli elettori hanno risposto in massa, facendo segnare il 79% di affluenza alle urne.