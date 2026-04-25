Elezioni Amministrative 2026 Polla. I candidati
NOME LISTA: POLLESI PER POLLA
CANDIDATO SINDACO: Massimo Loviso
- Raffaele Cammardella
- Giovanni Corleto
- Giuseppe Curcio (detto Santanotte)
- Piero Del Bagno (detto Gino)
- Elisa Fernicola
- Vincenzo Giuliano
- Rosa Isoldi (detta Rossella)
- Annamaria Lopardo
- Ivana Metitieri
- Giovanna Valletta (detta Gianna)
- Gerardo Villari
- Carmine Volta
NOME LISTA: ALTERNATIVA PER POLLA
CANDIDATO SINDACO: Gianluca De Lauso
- Giuseppe Curcio
- Pierdomenico Di Benedetto
- Emilio Manzione
- Nicolina Mastroberti
- Federica Mignoli
- Vito Panzella
- Antonio Pucciarelli
- Alessia Spera
- Luisa Trafuoci
- Graciano Donato Antonio Vocca
- Maria Volonnino
- Fabio Volpe
NOME LISTA: ITALIA DEI DIRITTI
CANDIDATO SINDACO: Francesco Casciano
- Daria Cafaro
- Ginevra Piccirillo
- Michele Maltempo
- Anna Maria Postiglione
- Massimo Gragnanelli
- Corrado Salvatore Fella
- Carlo Sacco
- Giuseppe Marmo
- Antonio Pisacane
- Paolo Tierno
- Maria Rosaria Miranda
- Antonio Coiro