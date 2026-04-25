Elezioni Amministrative 2026 Pertosa. I candidati
NOME LISTA: PERTOSA FUTURA
CANDIDATO SINDACO: Domenico Barba
- Francescantonio Boninfante
- Antonio Cafaro
- Elizabeth D’Aloia
- Vittorio Gagliardi
- Luigi La Porta
- Giuseppe Lupo
- Donato Manisera
- Rosa Marino
- Giuseppe Soldovieri
- Luigi Zito
NOME LISTA: PERTOSA BENE COMUNE
CANDIDATO SINDACO: Sara Manisera
- Giovanni Caggiano
- Mario Cancro
- Anna De Mauro
- Alfredo De Sia
- Francescantonio D’Orilia
- Gerardo Isoldi
- Antonio Mastrangelo
NOME LISTA: ITALIA DEI DIRITTI
CANDIDATO SINDACO: Luca Martone
- Corrado Salvatore Fella
- Maria Carmela Celentano
- Maria Nacar
- Nicola Martone
- Martina Perrotta
- Luca Hammad Elsayed
- Irene Pastore
- Loredana Bontempi
- Antonio Nuzzo
- Andrea Tubia