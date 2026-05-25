È stata sottoscritta questa mattina presso la sede del Gal Vallo di Diano a Padula, la convenzione tra il GAL Vallo di Diano e la Banca Monte Pruno.

Si tratta di una convenzione unica nel suo genere, con un Ente pubblico, finalizzata ad agevolare l’accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell’ambito della nuova Strategia di Sviluppo Locale.

Presenti stamattina all’importante momento la Presidente del Gal Angela D’Alto, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, Consuelo Vicidomini, Responsabile Area Crediti, Antonio Mastrandrea, Responsabile Area Executive della Banca.

L’accordo servirà a supportare le aziende del Vallo di Diano nelle iniziative imprenditoriali, nelle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane. Attenzione anche ai Progetti Complessi di Comunità, strumenti operativi del CSR 2023–2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale. La Banca metterà a disposizione dei finanziamenti per le imprese, favorendo l’anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati.

Un momento importante, fortemente voluto dalla Presidente D’Alto, che ha trovato riscontro nella Banca Monte Pruno, socia dell’Ente. In questo modo si punta a creare condizioni favorevoli soprattutto per i giovani, affinchè possano investire e crescere sul territorio.

L’intesa prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e bonus sotto forma di risparmio su commissioni e competenze verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell’investimento nel termine dei 18 mesi.

“Voglio ringraziare la Banca Monte Pruno – ha dichiarato D’Alto – nostra socia, che ha sostenuto e agevolato coloro che saranno beneficiari dei nostri bandi. E’ importante lasciare un segno sul territorio e vedere a lungo termine cosa queste iniziative possano comportare in termini di risposta economica tra qualche anno. La Banca è stata la prima a voler intraprendere questa strada”.

Soddisfatto anche il Direttore Federico: “Crediamo fortemente che questa convenzione possa accompagnare le imprese nei percorsi di sviluppo significhi sostenere il futuro delle comunità locali.E’ la prima volta che accade una collaborazione con un Ente di natura pubblica. Ci auguriamo che tutto ciò possa aiutare i giovani a rientrare nel nostro territorio. Un ringraziamento va al GAL, alla sua Presidente Angela D’Alto ed a tutto il team che vi opera per averci coinvolto in un progetto a cui crediamo molto e che crea sviluppo, occupazione e coesione sociale”.