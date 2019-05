Elezioni Amministrative 2019 San Pietro al Tanagro. Quaranta:”E’ la naturale conclusione di un percorso”

E’ entrata ormai nel vivo la campagna elettorale a San Pietro al Tanagro. Scende in campo, in vista delle Elezioni Amministrative del prossimo 26 maggio, con la lista “Avanti Sempre Insieme – La Continuità di un Impegno” il sindaco uscente Domenico Quaranta.

Quaranta ha amministrato il paese per ben due mandati consecutivi e dato che il Comune di San Pietro al Tanagro non supera i 2000 abitanti ha presentato di nuovo la sua candidatura a sindaco.

“Con questo mandato intendo concludere quello che è stato un inizio avviatosi dieci anni fa quando mi sono proposto come primo cittadino per la prima volta – sottolinea Quaranta – Questo mandato è la naturale conclusione di un lavoro che ancora non è terminato e soprattutto con questo terza candidatura intendo realizzare quelle che erano le linee strategiche già disegnate dal 2009. Nei prossimi cinque anni noi ci auguriamo di portare a termine tutta una serie di linee strategiche”.

In questa scalata per la conquista del Palazzo di Città il primo cittadino uscente non è solo. Con lui concorrono altri sette candidati alla carica di consiglieri.

“Mediante l’integrazione tra uscenti e nuovi ingressi abbiamo raggiunto una squadra fatta di persone coese, di qualità e che sicuramente ha a mente un lavoro proficuo – conclude – Sono onorato di avere una squadra di questo livello. Hanno mostrato un volto autentico e spontaneo”.

Domenico Quaranta ha ringraziato anche i consiglieri che non si sono ricandidati ma che sono stati accanto a lui e hanno collaborato con il gruppo nei dieci anni di amministrazione.

– Annamaria Lotierzo –