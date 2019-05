Polla: l’Amministrazione comunale consegna le borse di studio agli studenti più meritevoli del paese

Questa mattina si è tenuta, presso l’Aula Consiliare “Santa Chiara” del Comune di Polla, la cerimonia di consegna della Borse di Studio istituite dall’Amministrazione Comunale per l’anno Scolastico e Accademico 2017/2018, con Delibera di Giunta n. 45 del 2018.

Con tale iniziativa l’Amministrazione ha inteso premiare gli studenti più meritevoli e, in particolare, coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I primo grado con votazione non inferiore a 10/10, il Diploma di Scuola Secondaria di II grado con votazione non inferiore a 90/100 e il Diploma di Laurea con votazione non inferiore a 100/110.

All’esito della relativa procedura, regolata da apposito bando di concorso avente ad oggetto l’assegnazione di 9 borse di studio pari a 1.000 euro ciascuna, sono risultati vincitori Marilena Coppola, Annamaria Curcio e Teresa Priore della Scuola Secondaria di Primo Grado, Rosamaria Amen e Angelica Di Girolamo della Scuola Secondaria di II Grado e i dottori Rosa Masi, Sara Dameno, Antonio Stabile e Antonella Volta che, nell’Anno Accademico scorso, hanno conseguito il Diploma di Laurea.

La cerimonia di consegna delle borse di studio è stata officiata dal sindaco Rocco Giuliano, alla presenza del Dirigente Scolastico Paola Sabbatino, del Presidente del Consiglio comunale Giovanni Corleto, del vicesindaco Massimo Loviso e degli assessori Federica Mignoli e Giuseppe Curcio, dei docenti e degli alunni delle scuole medie e delle scuole superiori e, ovviamente, degli studenti che sono risultati vincitori, a cui sono stati consegnati il premio e un attestato di merito.

Nel corso della premiazione si è evidenziata da più parti l’importanza delle iniziative finalizzate alla valorizzazione del diritto allo studio per migliorare la formazione delle nuove generazioni ed investire sempre più nelle politiche scolastiche.

Il sindaco Rocco Giuliano ha preannunciato che a breve verrà inaugurato il nuovo plesso scolastico che ospiterà la Scuola Secondaria di I primo grado “E. De Amicis” e ha ribadito l’impegno costante dell’Amministrazione Comunale nell’ambito della scuola, della promozione del diritto allo studio, della lettura e della collaborazione scuola-lavoro. Il primo cittadino di Polla ha auspicato, infine, che i giovani, all’esito del loro percorso di studi, possano vivere e lavorare nel territorio e contribuire così alla crescita economica e sociale delle nostre comunità.

– Chiara Di Miele –